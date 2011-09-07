《中国新债预测》农发行五年固息债利率预测均值4.60%,略高于二级市场

* 招标品种: 农发行五年固息债

* 招标金额: 至多150亿元人民币

* 招标时间: 周四(8日)10:00-11:00

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间: 4.55%-4.65%

* 预测均值: 4.60%

路透上海9月7日电---中国农业发展银行周四将招标发行五年期固息债.路透调查显示,在脆弱的资金面及谨慎的市场心态下,明日五年农发债中标利率或略高于二级市场,预测均值落在4.60%.

分析师指出,目前债市资金面依旧较为脆弱,加之货币政策走向仍有不确定性,近期现券收益率在攀高後展开盘整.而今日新发国债收益率高于预期则加重市场谨慎心态.

财政部今日上午续发行的三年期国债中标收益率高于预期.通胀数据公布在即,市场预期难有明显缓和,加之准备金新政增添大型银行资金压力,抑制其投标积极性,抬升中标收益率水平.[ID:nCN1943689]

北京一券商分析师预计,明日农发行新债中标利率有望在4.56%-4.6%之间.不过"也许会走高,看各家机构怎麽投了,今天(新发)国债是有点太高了."

不过也有业内人士认为,今日新发国债结果,仅对二级市场同类券种影响较为明显,而金融债总体走势变化并不大,因此明日金融债中标利率并不一定就会明显走高.

银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报为4.57%;二级市场上剩馀期限近五年的进出口行固息债110316券最新成交tCN110316=CFXS收益率为4.5705%.

该期债为农发行今年第15期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场投标时间为9月8日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为9月15日,9月9日-15日为分销期,9月21日上市.(完)