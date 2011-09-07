〔国际油市〕布兰特原油升破113美元,因美国原油库存料下降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月7日电---布兰特原油期货周三连续第二日升至每桶113美元上方,受美国原油库存料呈下滑的预期心理推动,此前美国墨西哥湾生产受到风暴威胁.
一项路透调查显示,市场平均预测9月2日当周原油库存下降190万桶.美国能源资料协会(EIA)即将公布库存报告.
周末登陆的热带风暴Lee料已扰乱进口,在飓风"艾琳"的影响上雪上加霜.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。