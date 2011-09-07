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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 15:48 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升破113美元,因美国原油库存料下降

路透新加坡9月7日电---布兰特原油期货周三连续第二日升至每桶113美元上方,受美国原油库存料呈下滑的预期心理推动,此前美国墨西哥湾生产受到风暴威胁.

一项路透调查显示,市场平均预测9月2日当周原油库存下降190万桶.美国能源资料协会(EIA)即将公布库存报告.

周末登陆的热带风暴Lee料已扰乱进口,在飓风"艾琳"的影响上雪上加霜.

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