〔新债招标〕中国农发行五年固息债利率4.59%,基本符合预期--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海9月8日电---业内人士周四透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率为4.59%,基本符合此前4.60%的市场预测均值.
认购倍数为1.58倍.该期债为农发行今年第15期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.
该债缴款日和起息日为9月15日,9月9日-15日为分销期,9月21日上市.(完)
--发稿 冉莹/周晓峰; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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