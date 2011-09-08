〔新债招标〕中国农发行五年固息债利率4.59%,基本符合预期--业内人士

路透上海9月8日电---业内人士周四透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率为4.59%,基本符合此前4.60%的市场预测均值.

认购倍数为1.58倍.该期债为农发行今年第15期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.

该债缴款日和起息日为9月15日,9月9日-15日为分销期,9月21日上市.(完)