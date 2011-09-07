〔日本债市〕公债价格下跌,因投资者在五年券标售前轧平多仓

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月7日电---日本公债周三下跌,因市场参与者在五年期公债标售前削减多仓.这结束了由欧债危机和美国经济放缓忧虑所引发的连续三日的涨势.
长期公债现货表现不佳,10年期公债回吐一部分近期的涨幅,此前日本央行未实施进一步的宽松货币政策.
一家日本银行的交易员说:"日本央行决定按兵不动,引发了一些投资者的抛盘.这些人过去几日因预期政策将进一步放松而建立多仓."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。