版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 15:44 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,因投资者在五年券标售前轧平多仓

路透东京9月7日电---日本公债周三下跌,因市场参与者在五年期公债标售前削减多仓.这结束了由欧债危机和美国经济放缓忧虑所引发的连续三日的涨势.

长期公债现货表现不佳,10年期公债回吐一部分近期的涨幅,此前日本央行未实施进一步的宽松货币政策.

一家日本银行的交易员说:"日本央行决定按兵不动,引发了一些投资者的抛盘.这些人过去几日因预期政策将进一步放松而建立多仓."

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐