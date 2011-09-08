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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 11:10 BJT

〔新债招标〕中国国开行三年固债利率4.64%,10年债4.87%--业内人士

路透上海9月8日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的三年固息金融债,中标利率为4.64%,高于此前4.57%的预测均值.

业内人士并称,国开行同时招标的10年期固息债,中标利率为4.87%,基本符合4.86%的市场预测均值.

上述两期债为国开行今年第51和52期金融债.具体条款如下:

第51期 第52期

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发行总量 不超过150亿元 不超过180亿元

期限/计息方式 三年/固息 10年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 9月19日 9月20日

起息日 9月19日 9月20日

分销期 9月9日-9月19日 9月9日-9月20日

上市日 9月23日 9月26日

基本承销额 有 有

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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