(重温稿)《中国新债预测》国开行三年固息债利率预测均值4.57%,10年债4.86%

* 招标品种: 国开行三年固息债 10年固息债

* 招标金额: 至多150亿元人民币 至多180亿元

* 预测均值: 4.57% 4.86%

* 预测区间: 4.50%-4.63% 4.80%-4.90%

* 招标时间: 周四(8日)上午10:00-11:00 周四(8日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 10位(银行、券商) 10位(银行、券商)

路透上海9月7日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行三年和10年两期固息债.三年期品种配置需求本就有限,加之上午发行的同期国债表现弱势,机构对该期债的看法分歧较大;而长债需求则相对稳定.市场预计两期债利率预测均值分别为4.57%和4.86%.

"早上招标的三年国债就是前车之鉴,(本期三年债)估计要比二级水平高了,"华南一券商交易员称.他并预计其中标区间在4.55-4.60%.

华南另一券商分析师则认为,三年期国债中标收益率高企,但二级市场金融债表现相对平稳,维持4.50-4.55%的预测区间.

今日招标的300亿元三年期固息续发国债,中标收益率3.9134%,高于预期.投标倍数1.28倍,创出本年同期国债最低值.随之二级市场国债品种升幅普遍达约5个基点(bp).[ID:nCN1949453]

对于长债的表现,上述华南交易员指出,10年期金融债与国债利差较大,具有较强吸引力.但考虑到该期债在9月中下旬缴款,机构的认购意愿可能受到影响.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期固息政策金融债最新收益率报4.5522%;10年期品种最新收益率报4.8193%.

该两期债为国开行今年第51和52期金融债.具体条款如下:

第51期 第52期

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发行总量 不超过150亿元 不超过180亿元

期限/计息方式 三年/固息 10年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 9月19日 9月20日

起息日 9月19日 9月20日

分销期 9月9日-9月19日 9月9日-9月20日

上市日 9月23日 9月26日

基本承销额 有 有

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)