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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 16:08 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/美元升离七周低位,市场谨慎关注英国工业生产数据

路透伦敦9月7日电---英镑兑美元周三小幅升离七周低位,受助于股市的反弹,不过英镑走势落後于欧元,因为市场愈发相信,英国数据疲弱将支持该国需要更多货币刺激政策的观点.

英国央行货币政策委员会(MPC)周三开启为期两日的会议,市场普遍预计,该央行将维持利率在近零水准,而且将维持2,000亿英镑债券购买计划的预估不变.

然而,英国过去几个月的数据令人失望,市场愈加揣测,英国央行可能将不得不诉诸于新一轮资产购买计划,以支持迟滞的经济.

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