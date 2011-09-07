〔欧洲汇市〕英镑/美元升离七周低位,市场谨慎关注英国工业生产数据

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月7日电---英镑兑美元周三小幅升离七周低位,受助于股市的反弹,不过英镑走势落後于欧元,因为市场愈发相信,英国数据疲弱将支持该国需要更多货币刺激政策的观点.
英国央行货币政策委员会(MPC)周三开启为期两日的会议,市场普遍预计,该央行将维持利率在近零水准,而且将维持2,000亿英镑债券购买计划的预估不变.
然而,英国过去几个月的数据令人失望,市场愈加揣测,英国央行可能将不得不诉诸于新一轮资产购买计划,以支持迟滞的经济.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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