〔中国债市〕人民币利率互换上涨,三年续发国债结果高于市场预期

路透北京9月7日电---中国人民币利率互换(IRS)周三上涨.交易员指出,上午招标的三年期续发国债,结果大大高于市场预期,带动IRS两年期以上部分上涨.

"今天IRS有所上行,主要是新招债券带动,三年(续发)国债边际利率比市场预期起码高10个点,"上海一大型银行交易员称,"(IRS)被三年期拔高,拱在上面,带动着五年期往上走."

他并表示,与亚洲其他国家相比,当前中国IRS曲线倒挂最严重,但国内政策收紧程度并不是亚洲最明显的,後期应有望缓解,不过,五年期向下的空间有限,缓解更加可能发生在中短端.

中国三年期续发国债中标收益率中标收益率3.9134%,高于预期,通胀数据公布在即,市场预期难有明显缓和,加之准备金新政增添大型银行资金压力,抑制其投标积极性,抬升中标收益率水平.[ID:nCN1943689]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 4.6700/4.8057 4.2708/4.3542 3.8300/3.9150 3.7450/3.8283 3.6633/3.9658

周二 4.6271/4.7557 4.2375/4.3225 3.8017/3.8833 3.6983/3.7883 3.6200/3.9408

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变动 +0.0429/+0.0500 +0.0333/+0.0317 +0.0283/+0.0317 +0.0467/+0.0400 +0.0433/+0.0250

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)