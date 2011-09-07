〔中国经济〕十二五新材料产值料达2万亿元,年均增长率超25%--工信部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月7日电---中国工业与信息化部官员周三称,"十二五"期间中国新材料产业预计总产值将达2万亿元人民币,年均增长率超过25%.
新华社援引工信部原材料司副司长高云虎在中国国际新材料产业博览会上的讲话称,"十二五"(2011-2015年)将建立稳定的财政投入机制,设立新材料产业发展专项资金,加大对新材料产业的扶持力度.
此外,还要建立健全投融资保障机制,鼓励和支持民间资本投资新材料产业.
"到2015年要建立起具有一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系."他称,"到2020年,新材料产业成为国民经济的先导产业,主要产品能满足国民经济和国防建设的需要."
新材料是中国七大战略性新兴产业之一,涵盖高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等
截至去年底,中国新材料产业规模达到6,500亿元,与2005年相比年均增长20%.但与发达国家相比,总体发展水平仍有较大差距.
目前中国新材料业发展面临一些亟待解决的问题包括:自主开发能力薄弱,关键新材料保障能力不足,产学研用相互脱节及产业发展模式不完善等.(完)
--发稿 苏丹; 审校 沈燕/乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。