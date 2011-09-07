〔中国经济〕十二五新材料产值料达2万亿元,年均增长率超25%--工信部

路透北京9月7日电---中国工业与信息化部官员周三称,"十二五"期间中国新材料产业预计总产值将达2万亿元人民币,年均增长率超过25%.

新华社援引工信部原材料司副司长高云虎在中国国际新材料产业博览会上的讲话称,"十二五"(2011-2015年)将建立稳定的财政投入机制,设立新材料产业发展专项资金,加大对新材料产业的扶持力度.

此外,还要建立健全投融资保障机制,鼓励和支持民间资本投资新材料产业.

"到2015年要建立起具有一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系."他称,"到2020年,新材料产业成为国民经济的先导产业,主要产品能满足国民经济和国防建设的需要."

新材料是中国七大战略性新兴产业之一,涵盖高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等

截至去年底,中国新材料产业规模达到6,500亿元,与2005年相比年均增长20%.但与发达国家相比,总体发展水平仍有较大差距.

目前中国新材料业发展面临一些亟待解决的问题包括:自主开发能力薄弱,关键新材料保障能力不足,产学研用相互脱节及产业发展模式不完善等.(完)