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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 16:33 BJT

〔欧洲市场〕德债期货续跌且欧元短暂上扬,因德国宪法法庭宣布决定

路透伦敦9月7日电---德债期货FGBLc1周三跌幅扩大,同时欧元兑美元EUR=短暂上扬,此前德国宪法法庭宣布,决定驳回旨在阻止德国参与欧元区援助行动的诉讼.

德国公债期货价格最新下跌80个跳动点,报137.81.

欧元兑美元一度触及日高1.4150,随後回吐部分涨幅,最新报1.4083,日内涨0.6%.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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