〔金属期市〕LME期铜上涨逾1%,供应忧虑抵消全球经济担忧的影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])
路透雅加达9月7日电---伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三上涨逾1%,因一系列的矿场罢工事件威胁生产,并扶助抵消了人们对全球经济形势担忧对铜价的影响.LME期铜此前连跌三天.
0701GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨1.2%,报每吨9,037美元,昨日收跌0.3%.
分析师表示,印尼和秘鲁铜矿罢工正为铜市提供支撑.
"如果你也看看LME期铜和沪铜,便会发现部分合约间的价差亦非常之大,"瑞银财富管理驻新加坡的大宗商品研究主管Dominic Schnider称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。