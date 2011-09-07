〔金属期市〕LME期铜上涨逾1%,供应忧虑抵消全球经济担忧的影响

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透雅加达9月7日电---伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三上涨逾1%,因一系列的矿场罢工事件威胁生产,并扶助抵消了人们对全球经济形势担忧对铜价的影响.LME期铜此前连跌三天.

0701GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨1.2%,报每吨9,037美元,昨日收跌0.3%.

分析师表示,印尼和秘鲁铜矿罢工正为铜市提供支撑.

"如果你也看看LME期铜和沪铜,便会发现部分合约间的价差亦非常之大,"瑞银财富管理驻新加坡的大宗商品研究主管Dominic Schnider称.