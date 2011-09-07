(重发)〔美国个股〕波音料未来20年中国需5,000架新飞机,价值6,000亿美元(更新版)

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* 未来20年中国新飞机需求5,000架,价值6,000亿美元

* 以总价值计,较波音去年末估测提高25%

路透北京9月7日电---波音(BA.N)周三预测,未来20年中国将需要5,000架新飞机,价值6,000亿美元.若以总价值计,较其去年末的估测提高25%.

波音并预计,未来20年全球范围内将需要33,500架新民用飞机,总价值达4万亿美元.

波音民用飞机集团市场营销副总裁Randy Tinseth在波音2011年中国市场展望媒体会中并表示,持续强劲的经济增长、日益增多的贸易活动、不断增长的个人财富,以及市场自由化进程是推动中国航空运输市场发展的主要因素.

"凭借年均客运量7.6%增长速度,中国将成为全球飞机需求最为强劲的第二大市场."他称.

去年11月波音预测,未来20年中国对新飞机的需求量为4,330架,价值4,800亿美元[ID:nTOE6A106Y]

波音并预计,未来20年中国对包括787梦想飞机和777在内的中小型双通道飞机需求旺盛,为1,040架,占飞机需求总价值的40%以上.

同时,受内市场需求拉动,同期中国单通道飞机市场需求依然旺盛,将达3,550架.

此外,波音认为,中国的航空货运市场引领着全球航空货运业的发展,中国的航空公司在2030年以前将新增400架货机.主要需求将集中在747-8货机、777货机这类大中型、远程货机上.(完)