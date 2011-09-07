〔汽车产业〕萨博将寻求债权人保护程序以进行业务重组

路透阿姆斯特丹9月7日电---瑞典汽车制造商萨博(Saab)的母公司Swedish Automobile SWAN.AS表示,萨博将向一瑞典法院寻求债权人保护,以便重组其国内业务并寻求融资.

2010年初,Spyker Cars将萨博从被通用汽车(GM.N)关闭的噩运中拯救出来.不过萨博的财务困难已持续数月之久,不得不寻求来自中国等国家投资者的资金支持.Spyker Cars後来更名为Swedish Automobile.

Swedish Automobile周三表示,萨博(Saab Automobile AB)和其子公司Saab Automobile Powertrain AB以及Saab Automobile Tools AB将要求一家瑞典法院委派一名管理人,公司管理团队将同该管理人一道对公司实施重组.

Swedish Automobile新闻发言人称:"将对债权人提供完全的保护,"并称债权人保护程序将在法院批准後生效.

萨博表示,将在向法院呈递重组计划後的三周内,向债权人提供该重组计划,并称坚信计划会得到债权人的支持.(完)