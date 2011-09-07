〔汽车产业〕萨博将寻求债权人保护程序以进行业务重组

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透阿姆斯特丹9月7日电---瑞典汽车制造商萨博(Saab)的母公司Swedish Automobile SWAN.AS表示,萨博将向一瑞典法院寻求债权人保护,以便重组其国内业务并寻求融资.
2010年初,Spyker Cars将萨博从被通用汽车(GM.N)关闭的噩运中拯救出来.不过萨博的财务困难已持续数月之久,不得不寻求来自中国等国家投资者的资金支持.Spyker Cars後来更名为Swedish Automobile.
Swedish Automobile周三表示,萨博(Saab Automobile AB)和其子公司Saab Automobile Powertrain AB以及Saab Automobile Tools AB将要求一家瑞典法院委派一名管理人,公司管理团队将同该管理人一道对公司实施重组.
Swedish Automobile新闻发言人称:"将对债权人提供完全的保护,"并称债权人保护程序将在法院批准後生效.
萨博表示,将在向法院呈递重组计划後的三周内,向债权人提供该重组计划,并称坚信计划会得到债权人的支持.(完)
--编译 王洋;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。