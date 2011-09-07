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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 16:55 BJT

《外汇动态》欧洲央行若扭转利率立场,则瑞士央行可能面临困境

0837GMT---欧洲央行(ECB)若确实需要扭转针对欧元区利率的立场,那麽有理由应该让现任总裁特里谢在任期内宣布,而不是留给下任总裁德拉吉(Mario Draghi).

倘若欧洲央行立场果真改变,或者市场认为可能如此,那麽瑞士央行力守欧元/瑞郎EURCHF=R下限目标的代价可能要大幅增加.(完)

--编译 杜明霞;审校 蔡美珍

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