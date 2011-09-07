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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 16:57 BJT

〔韩国汇市〕收益率扩大涨幅,此前韩国公布一项外币债券收益征税计划

路透首尔9月7日电---韩国政府公债收益率(殖利率)周三尾盘扩大涨幅,此前韩国政府计划对外资从外币债券中获得的收益征税.[ID:nCN1949781]

交易商亦抛售债券,而且等待周四政策会议後韩国央行总裁金仲秀的评论.韩国公债收益率在近期涨势中逼近一年低位.

三年期公债收益率KRTSY3Y=KQ收高10个基点至3.45%.

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