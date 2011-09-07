〔韩国汇市〕收益率扩大涨幅,此前韩国公布一项外币债券收益征税计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月7日电---韩国政府公债收益率(殖利率)周三尾盘扩大涨幅,此前韩国政府计划对外资从外币债券中获得的收益征税.[ID:nCN1949781]
交易商亦抛售债券,而且等待周四政策会议後韩国央行总裁金仲秀的评论.韩国公债收益率在近期涨势中逼近一年低位.
三年期公债收益率KRTSY3Y=KQ收高10个基点至3.45%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。