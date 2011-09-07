〔中国债市〕国债受新债招标影响走弱,高位震荡整理料是近期主基调

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月7日电---中国银行间债市周三国债收益率略有上涨,因受今日续发行的三年期国债中标收益率偏高影响.金融债方面,其收益率因前期收益率回调较少而波动相对有限;信用产品中,部分高收益短融吸引些许买盘,而中期票据则市况依旧清淡.
交易员并指出,9月资金面维持现有脆弱状态的可能性较大,如果政策面没有什麽缓和迹象,预计债市近期将以高位震荡整理为主.
上海一银行交易员称,今日国债收益率有所上涨,"主要是一级市场带的,...9月份资金面整体还是比较脆弱,这种震荡应该是常态."
财政部今日上午续发行的三年期国债中标收益率高于预期.通胀数据公布在即,市场预期难有明显缓和,加之准备金新政增添大型银行资金压力,抑制其投标积极性,抬升中标收益率水平.[ID:nCN1943689]
近期银行间市场资金面受存款准备金缴存基数扩大等消息起起伏伏,但回购利率总体仍在高位.
剩馀期限约0.22年的固息金融债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.2465元,对应收益率3.5616%,成交162.53亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.0637 4.3457
上日 3.0091 4.4865
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9694/3.8944
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8580/3.8068
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4923/4.4183
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。