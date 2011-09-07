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债券 | 2011年 9月 7日 星期三 17:02 BJT

〔意大利经济〕增值税上调将在2011-12年带来近50亿欧元收入

路透罗马9月7日电---据一份预算评估文件显示,意大利修正後的撙节计划中,增值税上调了1个百分点,这将在2011年和2012年分别创下7亿和42.36亿欧元的收入.

撙节计划修正案的一部分就是将增值税自20%上调至21%,该计划定于周三提交参议院表决,旨在2013年前令预算恢复平衡.(完)

--编译 侯向明;审校 艾茂林

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