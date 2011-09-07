菲律宾将在南中国海修建雷达站

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透马尼拉9月7日电---菲律宾将购买直升机，并修建雷达站，以加强防御南中国海与中国争议区域附近的油气资源，中国政府或对此表示不满。
菲律宾预算管理部长阿瓦德（Florencio Abad）发表声明称，Malampaya气田的49.5亿披索（合1.17亿美元）开采许可费将用于军事升级。
该气田位于巴拉望岛以东的南中国海海域，中国并未对该海域发表主权声明，但附近菲律宾想开采的气田位于争议海域。
阿瓦德称：“这将为菲律宾武装部队必要的领土防御需求提供资金，包括为Malampaya气田发电项目提供强有力的安全保障。”
阿瓦德称，这笔资金还将为空军和海军购买六架新的搜救巡航直升机，保卫Malampaya气田，以及位于礼乐滩（Reed Bank）和苏禄海（Sula Sea）的其它油气资源。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。