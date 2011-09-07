〔中国经济〕初步核实去年GDP增速为10.4%,上修0.1个百分点--国家统计局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月7日电---中国国家统计局周三称,经初步核实,2010年国内生产总值(GDP)按不变价格计算的增长速度为10.4%,比初步核算数提高0.1个百分点.
刊登在统计局网站的公告称,2010年GDP现价总量为401,202亿元人民币,比初步核算数增加3,219亿元.
据统计局规定,中国年度GDP核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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