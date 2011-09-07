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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 17:00 BJT

〔中国经济〕初步核实去年GDP增速为10.4%,上修0.1个百分点--国家统计局

路透北京9月7日电---中国国家统计局周三称,经初步核实,2010年国内生产总值(GDP)按不变价格计算的增长速度为10.4%,比初步核算数提高0.1个百分点.

刊登在统计局网站的公告称,2010年GDP现价总量为401,202亿元人民币,比初步核算数增加3,219亿元.

据统计局规定,中国年度GDP核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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