〔中国汇市〕人民币兑美元连续第五日收跌,但短期有望稳固整理(更新版)

(新增更多报价和背景)

* 人民币兑美元连续第五日收低

* 目前回归8月下旬主要成交区间

* 国际美元延续强势

* 人民币短期内或将盘整

路透上海9月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三即期汇价收低,为连续第五日下行.因受投资者避险情绪影响,隔夜美元继续走强,令非美货币承压,拖累人民币走软.

交易员表示,经过了8月加速升值後,人民币存在一定的整固需求,而再考虑到近期美元走势偏强,人民币升值动能减弱,目前汇价已下调至8月下旬主要成交区间,预计近期将在6.37-6.39元附近震荡整理.

人民币兑美元8月涨幅为0.92%,为今年以来单月最大涨幅.自2010年6月重启汇改以来的累计升幅则达7.02%.

"今天走势基本在意料之中,中间价低开,即期(价)随着中间价走弱,这段时间基本都是这个走势."上海一银行交易员称.

针对外围市场,交易员认为,瑞郎和日元本来是避险投资较好币种,但近期瑞士央行入市干预,以及日本央行干预预期,打压避险资金的兴趣,资金转而流向美元,成为近期支撑美元坚挺的主要动力,也为人民币短期反弹增加阻力.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3940 6.3893 6.3973 6.3968 6.3946 6.3908

东京汇市美元兑主要货币周三脱离两个月高位,受追随股市上涨的高收益货币反弹打压,而日圆上涨,此前日本未进一步放松本已宽松的货币政策.[FRX/CN]

瑞士央行周二为飙升的瑞郎汇率设定上限,以避免衰退,震惊市场.这重创使用瑞郎避险的投资者信心. [ID:nCN1948413]

以下为北京时间16:49,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2885/25 6.2840

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3605/35 6.3595

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水541点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3399元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)