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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 17:19 BJT

〔新债招标〕中国京能国际20亿元三年期中票,票面利率5.86%--路透数据

路透北京9月7日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国北京京能国际能源股份有限公司周三

在银行间债市簿记建档发行的20亿元人民币三年期中期票据,票面利率5.86%.

京能国际为上市公司京能热电(600578.SS)的母公司.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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京能国际 20 20 3 5.86% 华夏银行 AAA 9/8 9/9

北京银行

=============================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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