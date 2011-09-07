印度新德里高法外发生爆炸案,至少9人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里9月7日电---周三，印度新德里高等法院外一公文包发生爆炸，造成至少九人死亡，45人受伤。这是印度近两个月来造成死伤最严重的袭击事件，首都新德里已进入高度警戒状态。

印度内政部秘书R.K. Singh告诉CNN-IBN电视台，人们进入高法的安检门口被放置了内藏爆炸物的公文包。

暂无组织或个人宣称对袭击负责。不到两个月前，印度金融中心孟买曾发生三起连环爆炸案，造成24人死亡。

尚不得知是谁策划了这些袭击，但警方将调查目标锁定在印度武装组织“印度圣战者”（Indian Mujahideen），该组织主要在城市使用小型爆炸装置发动袭击。

律师K.K. Gautam说道：“爆炸发生在5号门附近的3号柜台。我当时站在靠近5号门的地方。爆炸发生时，人们正有序排队。我看到许多人受伤或死亡，20-25人受伤，约10人死亡。”

印度内政部国内安全事务负责人U.K. Bansal称：“这看起来是一起炸弹爆炸事件，至少是一枚中等强度的炸弹……现场部署了严密警力，德里进入高度警戒状态，并采取了一切必要的预防措施。”（完）