叙利亚希望向俄罗斯和中国出口石油

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿布扎比9月7日电---叙利亚财长周三称，欧盟对该国实施石油禁运後，叙利亚希望将石油出口至俄罗斯、中国和其它非阿拉伯国家。
叙利亚原油最大买方欧盟周六通过禁止进口叙利亚石油的决议，以此向叙总统阿萨德（Bashar al-Assad）施压。
叙利亚每日出口约11万-15万桶石油，主要销往德国和意大利，该国目前正寻找新的买家。
叙利亚财长Mohammad al-Jleilati称：“我们要麽将原油提炼……要麽直接出口俄罗斯、中国，或其它同意购买我们额外石油的国家。”
“否则，我们将把石油当作储备保留。”他并未解释这是否意味着不再从油田采油，还是将石油放到储备基地。
他表示，叙利亚政府并不担忧欧盟制裁，这不会对其经济造成直接影响。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。