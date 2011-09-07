〔中国投资〕商务部发布对外投资国别指引,以避免企业盲目投资海外

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月7日电---中国商务部等三部委近日发布《对外投资国别产业指引(2011版)》,重点介绍各国的主要产业发展目标等内容,以避免中国国内企业盲目投资,提高对外投资的可持续发展能力.
商务部网站刊登的公告显示,由其会同国家发展改革委和外交部发布的指引,目前设计115个国家,涵盖这些国家的优先发展产业领域、对外资行业准入规定等内容,并收录了中国签订的对外双边投资保护协定及避免双重征税协定的有关信息.
公告并称,商务部将根据有关国家投资环境发展变化和企业需求,不断更新、调整并充实《指引》内容,引导企业稳妥有序地开展对外投资.
商务部最新公布的数据显示,2010年中国对外直接投资流量再创新高,同比增长21.7%至688亿美元,跃居全球第五.
其中对欧盟直接投资为59.63亿美元,同比增长101%.商务部发言人沈丹阳表示,未来中国对欧洲的投资仍然会保持比较快速的增长.[ID:nCN1948695]
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--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。