〔中国投资〕商务部发布对外投资国别指引,以避免企业盲目投资海外

路透北京9月7日电---中国商务部等三部委近日发布《对外投资国别产业指引(2011版)》,重点介绍各国的主要产业发展目标等内容,以避免中国国内企业盲目投资,提高对外投资的可持续发展能力.

商务部网站刊登的公告显示,由其会同国家发展改革委和外交部发布的指引,目前设计115个国家,涵盖这些国家的优先发展产业领域、对外资行业准入规定等内容,并收录了中国签订的对外双边投资保护协定及避免双重征税协定的有关信息.