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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 17:22 BJT

〔新债招标〕广东核电集团50亿五年期中票,票面利率5.93%--路透数据

路透北京9月7日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国广东核电集团有限公司周三在银行间

债市簿记建档发行的50亿元人民币五年期中期票据,票面利率5.93%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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广东核电集团 50 50 5 *5.93% 国开行 AAA 9/8 9/9

中国银行

=============================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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