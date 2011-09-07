《外汇动态》市场艰难消化德宪法法庭决策,欧元停止单在1.3970附近聚集

0908 GMT---德国宪法法庭此前驳回了旨在阻止德国参与援助希腊及其它欧元区国家的一系列诉讼,但表示议会在未来的援助行动中必须拥有更大发言权,而这可能会进一步拖延欧洲对债务危机的回应[ID:nCN1950195].一些市场人士认为该决策的含义难以捉摸.