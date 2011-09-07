〔伦敦美债〕公债期货价格下跌,市场寄望美国公布促进就业计划

路透伦敦9月7日电---美国指标公债收益率(殖利率)周三在欧洲市场弹升至2%上方,此前有新闻报导称,美国总统奥巴马将公布3,000亿美元促进就业计划,但当前这波行情可能短暂,因为市场对风险仍全线警戒.

美国有线电视新闻网(CNN)援引民主党消息人士报导,美国总统奥巴马在周四的国会讲话上将公布3,000亿美元促进就业计划.[ID:nCN1949187]

30年期公债表现不佳,部分回吐了此前因押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)不久将推出"扭转操作"(Operation Twist)而录得的涨幅.该操作将包括卖出短期债券且买入长期债券,以拉低企业较长期的借贷成本.