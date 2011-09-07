〔伦敦美债〕公债期货价格下跌,市场寄望美国公布促进就业计划

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦9月7日电---美国指标公债收益率(殖利率)周三在欧洲市场弹升至2%上方,此前有新闻报导称,美国总统奥巴马将公布3,000亿美元促进就业计划,但当前这波行情可能短暂,因为市场对风险仍全线警戒.
美国有线电视新闻网(CNN)援引民主党消息人士报导,美国总统奥巴马在周四的国会讲话上将公布3,000亿美元促进就业计划.[ID:nCN1949187]
30年期公债表现不佳,部分回吐了此前因押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)不久将推出"扭转操作"(Operation Twist)而录得的涨幅.该操作将包括卖出短期债券且买入长期债券,以拉低企业较长期的借贷成本.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。