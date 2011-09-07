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债券 | 2011年 9月 7日 星期三 18:20 BJT

〔德国经济〕发行欧元债券不是欧元区危机的解决之道--德总理梅克尔

路透柏林9月7日电---德国总理梅克尔周三称:

* 德国并未出现衰退迹象

* 将在G20讨论银行重组问题

* 将敦促对衍生品进行监管

* 德国债务/GDP之比若要回到60%的欧盟限定比例,还有长路要走

* 发行欧元债券不是欧元区危机的解决之道(完)

梅克尔称,发行欧元债券不是欧元区危机的解决之道

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