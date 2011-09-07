《外汇动态》欧元/瑞典克朗跌至三个月低位

0928GMT--欧元兑瑞典克朗EURSEK=D4盘中一度跌至三个月低位8.9444瑞典克朗,上次触及该点位是在6月1日.

尽管瑞典央行维持利率在2%不变且推迟了进一步收紧货币政策的时间表,但瑞典克朗依然获得买盘.部分投资者预计,瑞典央行立场可能会转向温和且释出降息的信号.[ID:nCN1950017]

自瑞士央行周二设定欧元兑瑞郎的最低汇率目标位以来,瑞典克朗就愈加被视为应对欧元区债务忧虑相对较为安全的资产.

欧元兑瑞典克朗现汇最新下跌0.8%至8.9708瑞典克朗.支撑位陆续为8.9000和8.86000附近的4月低位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 高琦

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