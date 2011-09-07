《外汇动态》欧元/瑞典克朗跌至三个月低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0928GMT--欧元兑瑞典克朗EURSEK=D4盘中一度跌至三个月低位8.9444瑞典克朗,上次触及该点位是在6月1日.
尽管瑞典央行维持利率在2%不变且推迟了进一步收紧货币政策的时间表,但瑞典克朗依然获得买盘.部分投资者预计,瑞典央行立场可能会转向温和且释出降息的信号.[ID:nCN1950017]
自瑞士央行周二设定欧元兑瑞郎的最低汇率目标位以来,瑞典克朗就愈加被视为应对欧元区债务忧虑相对较为安全的资产.
欧元兑瑞典克朗现汇最新下跌0.8%至8.9708瑞典克朗.支撑位陆续为8.9000和8.86000附近的4月低位.(完)
--编译 兰秀娟;审校 高琦
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。