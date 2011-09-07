〔中国汽车〕日本零部件供应8月已恢复正常--广汽乘用车副总

路透厦门9月7日电---中国汽车制造商--广汽集团乘用车公司副总经理徐育林周二表示,日本地震後来自日本零部件供应受到影响,但8月已恢复正常.而今明两年对于汽车行业来说仍是"调整年".

广汽乘用车母公司--广汽集团(2238.HK)8月底公告,至6月30日止2011年中期净利按年减少25.6%至17.16亿元人民币;集团及联营公司汽车销售仅为31.53万辆,同比下降9.58%.主要原因就是日系合资汽车企业零部件供应链因日本地震受到影响.

"日本地震以後1-7月日系品牌销量下降,8月已经恢复正常.这次零部件供应的问题,本田和丰田影响大一些."徐育林表示.

广汽集团与日本本田汽车(7267.T)合资成立广汽本田.

徐育林也表示,这两年对于汽车行业来说较为艰难,不过行业可利用这个机会更加注重品质.

广汽本田以及本田汽车与东风汽车(0489.HK)合资的东风本田,一个月来连续两次大规模召回,最近一次是本周宣布召回逾25.58万辆乘用车,因电动窗存在隐患.[ID:nCN1945769]

对此徐育林对路透记者表示,召回成本部份会由零部件供应商承担,对于公司影响较小.

广汽集团在港股收涨1.78%至8.02港元,过去一个月来跌11.26%;大盘恒生指数.HSI升1.71%.(完)