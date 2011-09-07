河南警方解救30名黑砖窑智障奴工

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透北京9月7日电---《人民日报》周三在其网站上称，中国警方在河南省中部解救30名黑砖窑智障奴工，拘留八名黑窑老板和招募人，其中包括一名14岁的监工。
人民网称，被营救的工人中包括盲人或聋哑人，还有一些人说不清楚自己从哪儿来，加大了警方送其返乡的难度。
报导还称，警方接到密报後，突袭黑砖窑，解救了河南四个县市的智障工人。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。