河南警方解救30名黑砖窑智障奴工

(本文由路透中文网编译)

路透北京9月7日电---《人民日报》周三在其网站上称，中国警方在河南省中部解救30名黑砖窑智障奴工，拘留八名黑窑老板和招募人，其中包括一名14岁的监工。

人民网称，被营救的工人中包括盲人或聋哑人，还有一些人说不清楚自己从哪儿来，加大了警方送其返乡的难度。

报导还称，警方接到密报後，突袭黑砖窑，解救了河南四个县市的智障工人。（完）