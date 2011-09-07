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公司新闻(中文) | 2011年 9月 7日 星期三 17:54 BJT

〔路透调查〕中国大型炼厂将提高9月原油加工量至年内最高水准

路透北京9月7日电---路透调查显示,中国大型炼厂将提高9月原油加工量至年内最高水准.此前中国石油(0857.HK)重启了其大连炼厂的一个大型原油处理装置.

受访的12家炼厂合计占中国炼油能力的近三分之一,多数位于沿海地区.这些炼厂计划本月每日加工294万桶原油,比8月增加5.8%.

此前,中国大型石油公司的燃料库存在7月和8月连续下降.

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