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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 18:13 BJT

《外汇动态》主权投资者仍青睐加元

0941GMT--加元持续获得强劲支撑,再度受到主权买需之助.亚洲和东欧国家央行外汇储备增持加元已持续一段时间.

近期有关瑞士央行干预汇市後可能进行分散储备的臆测,似乎更增添加元魅力.

即使加拿大经济面临美国经济放缓风险,加元依然极具韧性.

美元兑加元必须持续走坚守在平价水准上方,才能动摇市场对加元的信心.在此同时,或可作多加元.(完)

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