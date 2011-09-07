《外汇动态》主权投资者仍青睐加元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0941GMT--加元持续获得强劲支撑,再度受到主权买需之助.亚洲和东欧国家央行外汇储备增持加元已持续一段时间.
近期有关瑞士央行干预汇市後可能进行分散储备的臆测,似乎更增添加元魅力.
即使加拿大经济面临美国经济放缓风险,加元依然极具韧性.
美元兑加元必须持续走坚守在平价水准上方,才能动摇市场对加元的信心.在此同时,或可作多加元.(完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。