〔中港股市〕空头回补买盘推动香港股市收高,沪市终结四连跌

* 恒指收涨1.7%,沪综指升1.8%

* 前期受重创的周期类股遇空头回补反弹,引领恒指上扬

* 中石油对沪港两市的提振作用居前

* 沪市终结四连跌

路透香港9月7日电---香港股市周三收高,因投资者争相买入此前受重创的中资石油和金融股,部分空头回补买盘的出现,亦提振大盘.不过成交量持续低迷,表明投资者的信心依然不振.

中海油(0883.HK)和利丰(0494.HK)等近几日遭遇大举卖空的股票在香港市场涨幅居前.

恒生指数.HSI收涨1.7%,至20,048.00点,但仍较7月末高位低约11%.尽管恒指已从8月9日低点反弹,但过去几个交易日已回吐逾一半涨幅.

"震荡是对日内交易有利,但也难以作出趋势性反转的判断,"中金公司全球分析师洪灏对路透表示.