〔中港股市〕空头回补买盘推动香港股市收高,沪市终结四连跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收涨1.7%,沪综指升1.8%
* 前期受重创的周期类股遇空头回补反弹,引领恒指上扬
* 中石油对沪港两市的提振作用居前
* 沪市终结四连跌
路透香港9月7日电---香港股市周三收高,因投资者争相买入此前受重创的中资石油和金融股,部分空头回补买盘的出现,亦提振大盘.不过成交量持续低迷,表明投资者的信心依然不振.
中海油(0883.HK)和利丰(0494.HK)等近几日遭遇大举卖空的股票在香港市场涨幅居前.
恒生指数.HSI收涨1.7%,至20,048.00点,但仍较7月末高位低约11%.尽管恒指已从8月9日低点反弹,但过去几个交易日已回吐逾一半涨幅.
"震荡是对日内交易有利,但也难以作出趋势性反转的判断,"中金公司全球分析师洪灏对路透表示.
"人们需要耐心,让市场慢慢走出底部,"他表示,并称投资者正在买入防御类股,并削减对周期类股的曝险.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。