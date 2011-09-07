《中国公开市场预测》三个月央票发行量增三倍,收益率料续持稳

* 三个月期央票发行40亿元,较上周增加三倍

* 流动性相对宽松,致三月期央票发行脱离地量

* 三个月期央票发行收益率可能续平

路透北京9月7日电---流动性相对宽松,促使中国央行公开市场周四三个月期央票发行量脱离地量,增三倍至40亿元人民币.但境内外经济走势存忧,央行操作倾向于慎用价格工具,预计明日三个月期央票发行收益率可能继续持平于上周.

"这两天资金面还可以,三个月央票需求就上来一点,发行收益率应该还是不会变化."北京一大行交易员称.

该交易员并表示,现在全球经济陷入二次衰退的忧虑增加,中国经济增长较快,但增速放缓,货币当局对此前采取对抗通胀的紧缩性政策也需要观察一下.

日本央行总裁白川方明周三在记者会上表示,全球经济不确定性有所加剧,欧洲金融体系不稳或影响到全球经济.[ID:nCN1949525]

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三个月期品种最新收益率报在3.70%.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率持平于3.1618%;当日央行未进行正回购操作.

中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周三多数期限继续小幅下行.由于本周央行公开市场到期量较大,有效排解了因准备金上缴基数扩大带来的资金压力.不过,对于本月下旬的流动性判断,市场依然审慎.[CN/CN]

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已经连续七周净投放,累计达2,440亿元,其中上周净投放金额为250亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 30

(周四) 40

正回购 (周二) 690

(周四) 待定

央票到期 830

正回购到期 930

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