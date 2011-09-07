《中国公开市场预测》三个月央票发行量增三倍,收益率料续持稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 三个月期央票发行40亿元,较上周增加三倍
* 流动性相对宽松,致三月期央票发行脱离地量
* 三个月期央票发行收益率可能续平
路透北京9月7日电---流动性相对宽松,促使中国央行公开市场周四三个月期央票发行量脱离地量,增三倍至40亿元人民币.但境内外经济走势存忧,央行操作倾向于慎用价格工具,预计明日三个月期央票发行收益率可能继续持平于上周.
"这两天资金面还可以,三个月央票需求就上来一点,发行收益率应该还是不会变化."北京一大行交易员称.
该交易员并表示,现在全球经济陷入二次衰退的忧虑增加,中国经济增长较快,但增速放缓,货币当局对此前采取对抗通胀的紧缩性政策也需要观察一下.
日本央行总裁白川方明周三在记者会上表示,全球经济不确定性有所加剧,欧洲金融体系不稳或影响到全球经济.[ID:nCN1949525]
中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三个月期品种最新收益率报在3.70%.
央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率持平于3.1618%;当日央行未进行正回购操作.
中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周三多数期限继续小幅下行.由于本周央行公开市场到期量较大,有效排解了因准备金上缴基数扩大带来的资金压力.不过,对于本月下旬的流动性判断,市场依然审慎.[CN/CN]
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.
央行公开市场此前已经连续七周净投放,累计达2,440亿元,其中上周净投放金额为250亿元.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 30
(周四) 40
正回购 (周二) 690
(周四) 待定
央票到期 830
正回购到期 930
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--发稿 钟华; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。