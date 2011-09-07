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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 18:21 BJT

〔德国数据〕7月工业生产较前月增长4.0%,增幅远大于市场预估

路透柏林9月7日电--周三公布的数据显示,德国7月工业生产增幅远高于预估,受耐久财(耐用品)部分大增提振.

德国经济部公布,7月工业生产较上月成长4.0%.路透调查分析师原预测成长0.5%.

德国经济部称工业生产前景依然正面,虽然风险上升.(完)

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--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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