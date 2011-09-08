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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 08:35 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行40亿元人民币三个月期央票上午招标,预计中标收益率持平于3.1618%

国家开发银行至多150亿元三年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值4.57%

国开行至多180亿元10年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值4.86%

农业发展银行至多150亿元五年期固息金融债10:00-11:00招标,中标利率预测均值4.60%

中国外运(0598.HK)23亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),招行和交通银行主承

中国铝业(601600.SS)(2600.HK)50亿元五年期中票簿记建档(主体评级:AAA),主承销商国开行和中国银行

营口港务集团24亿元五年期中票簿记建档(主体评级:AA),主承销商中国银行和中信证券

山东魏桥集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级:AA),主承销商工商银行

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二、新债上市:

四川水电投资经营公司5亿元五年期中票1182241,票面利率7.04%

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三、缴款:

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四、还本付息:

央行560亿元一年期央票1001077到期兑付,参考收益率2.0929%

广州港集团7亿元一年期短期融资券1081291到期兑付,票面利率3.10%

盾安环境(002011.SZ)4亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1081292到期兑付,基本利差1.52%

申通地铁资产经营公司4亿元一年期短融1081293到期兑付,票面利率3.30%

江苏银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082301付息,票面利率6.20%

上海城建30亿元10年期固息债088032付息,票面利率5.40%

上海城建30亿元15年期固息债088033付息,票面利率5.50%

国家开发投资公司30亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债088036付息,票面利率5.39%

渤海银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092401付息,票面利率5.30%

华新水泥(600801.SS)6亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082155付息,基本利差1.70%

中国建筑(601668.SS)100亿元10年期发行人选择权(7+3)固息中票1082156付息,票面利率4.08%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国政府网刊载的"十二五"(2011-2015年)节能减排综合性工作方案,提出到2015年,要

实现全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算)的目标,比2010年

的1.034吨标准煤下降16%.

国家统计局9/9公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年7月7.5%)

8月居民消费价格指数(CPI) (2011年7月6.5%)

1-8月固定资产投资 (2011年1-7月25.4%)

8月社会消费品零售总额 (2011年7月17.2%)

8月工业增加值 (2011年7月14.0%)

中国海关9/10公布8月进出口贸易数据

国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息

9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

============================================================================(完)

--整理 曲伟治; 审校 李宏薇/冉莹

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