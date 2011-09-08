《中国债券市场每日交易备忘》--9月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行40亿元人民币三个月期央票上午招标,预计中标收益率持平于3.1618%
国家开发银行至多150亿元三年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值4.57%
国开行至多180亿元10年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值4.86%
农业发展银行至多150亿元五年期固息金融债10:00-11:00招标,中标利率预测均值4.60%
中国外运(0598.HK)23亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),招行和交通银行主承
中国铝业(601600.SS)(2600.HK)50亿元五年期中票簿记建档(主体评级:AAA),主承销商国开行和中国银行
营口港务集团24亿元五年期中票簿记建档(主体评级:AA),主承销商中国银行和中信证券
山东魏桥集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级:AA),主承销商工商银行
==============================================================================
二、新债上市:
四川水电投资经营公司5亿元五年期中票1182241,票面利率7.04%
==============================================================================
三、缴款:
无
==============================================================================
四、还本付息:
央行560亿元一年期央票1001077到期兑付,参考收益率2.0929%
广州港集团7亿元一年期短期融资券1081291到期兑付,票面利率3.10%
盾安环境(002011.SZ)4亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1081292到期兑付,基本利差1.52%
申通地铁资产经营公司4亿元一年期短融1081293到期兑付,票面利率3.30%
江苏银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082301付息,票面利率6.20%
上海城建30亿元10年期固息债088032付息,票面利率5.40%
上海城建30亿元15年期固息债088033付息,票面利率5.50%
国家开发投资公司30亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债088036付息,票面利率5.39%
渤海银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092401付息,票面利率5.30%
华新水泥(600801.SS)6亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082155付息,基本利差1.70%
中国建筑(601668.SS)100亿元10年期发行人选择权(7+3)固息中票1082156付息,票面利率4.08%
=============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国政府网刊载的"十二五"(2011-2015年)节能减排综合性工作方案,提出到2015年,要
实现全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算)的目标,比2010年
的1.034吨标准煤下降16%.
国家统计局9/9公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年7月7.5%)
8月居民消费价格指数(CPI) (2011年7月6.5%)
1-8月固定资产投资 (2011年1-7月25.4%)
8月社会消费品零售总额 (2011年7月17.2%)
8月工业增加值 (2011年7月14.0%)
中国海关9/10公布8月进出口贸易数据
国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息
9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
============================================================================(完)
--整理 曲伟治; 审校 李宏薇/冉莹
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。