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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 18:10 BJT

〔亚洲橡胶〕9月7日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月7日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 353.5 101 356.1 28

10月 358.5 91 360.8 7

11月 360.4 46 362.5 5

12月 362.7 63 364.9 33

1月 364.2 622 366.6 45

2月 366.1 2547 367.8 529

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

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