〔欧洲个股〕思爱普称未见到欧债危机影响实体经济,公司没理由调整展望

路透法兰克福9月7日电---德国软件业巨擘思爱普(SAPG.DE)的财务总监Werner Brandt在一个投资者会议上表示,并未见到有迹象表明欧元区债务危机在影响全球实体经济,因此公司也没有理由改变年中时给出的预估.

思爱普7月时上调了2011年展望,称预计来自软件与相关服务的获利和营收将达到预估区间的上端.

Brandt警告称,对经济前景发表负面评论,也可能为经济衰退造势,"我们必需小心,别说着说着真引发了衰退."(完)