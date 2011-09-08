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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 09:25 BJT

〔中国公开市场〕今日无正回购操作,本周净投放1,000亿元--业内人士

路透北京9月8日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放1,000亿元人民币.

央行稍晚将招标发行40亿元三个月期央行票据,发行量较上周增加三倍,业内人士预计其中标收益率将持平于3.1618%.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率持平于3.1618%;当日央行未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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