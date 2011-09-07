〔国际油市〕亚洲柴油9/10月合约跨月价差逼近四个月高位,需求前景良好

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月7日电---亚洲柴油市场周三走强,9/10月合约跨月价差升至四个月高位附近,因预期的冬季供应短缺或将令中国柴油需求增强.
0830GMT,柴油9/10月合约跨月价差上涨0.03美元,报每桶逆价差0.12美元,为连续第五个交易日上扬.
"我们可能看到去年的一幕重演,当时各工厂转向使用柴油发电机,以避开电力消费限制,从而推高柴油价格,"一名驻新加坡馏分油交易商称.
即使中国电力企业联合会表示,中国四季度电力需求增速将因节能减排受到抑制[ID:nCN1949211],中国部分省份冬季仍将面临电荒.
周三公布的官员数据显示,日本截止9月3日当周中质馏分油库存下降,这也给柴油价格提供支撑.柴油库存下降逾2%至215万千升,同期出口下降23%,至约176,000千升.
10月柴油裂解价差下跌0.29美元,至每桶较迪拜原油升水17.50美元.
航煤裂解价差下跌0.46美元,至每桶18.75美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 126.40 126.8 126.6 124.3 +2.25 +1.81
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.75 126.1 125.9 123.5 +2.40 +1.94
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.75 127.1 126.9 124.5 +2.40 +1.93
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.65 128.0 127.8 125.2 +2.60 +2.08
9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 126.1 123.7 +2.40 +1.93
10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.0 123.6 +2.37 +1.92 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。