〔东南亚股市〕攀升,印尼股市领涨

路透曼谷9月7日电---东南亚股市周三攀升,因在全球经济改善之际,投资者纷纷买入消费和电信类股,这一定程度上要得益于美国正面的经济数据.

东南亚股市尾盘时段上演涨势,市场交投清淡.投资者依旧谨慎看待欧元区债务危机,并担忧主要经济体或坠入另一波衰退.

印尼股市.JKSE跳涨2.9%,创下近一个月来最大涨幅.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨2.1%,越南股市.VNI上涨1.8%.

马来西亚股市.KLSE、泰国股市.SETI和菲律宾股市.PSI也均小幅收高.

"我认为市场显然还处在下行趋势之中,但未来几天的走势应令投资者稍感宽慰,"新加坡大华银行继显证券研究部门主管Vincent Khoo说.