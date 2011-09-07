〔东南亚股市〕攀升,印尼股市领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷9月7日电---东南亚股市周三攀升,因在全球经济改善之际,投资者纷纷买入消费和电信类股,这一定程度上要得益于美国正面的经济数据.
东南亚股市尾盘时段上演涨势,市场交投清淡.投资者依旧谨慎看待欧元区债务危机,并担忧主要经济体或坠入另一波衰退.
印尼股市.JKSE跳涨2.9%,创下近一个月来最大涨幅.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨2.1%,越南股市.VNI上涨1.8%.
马来西亚股市.KLSE、泰国股市.SETI和菲律宾股市.PSI也均小幅收高.
"我认为市场显然还处在下行趋势之中,但未来几天的走势应令投资者稍感宽慰,"新加坡大华银行继显证券研究部门主管Vincent Khoo说.
"经济滑坡还未到打击需求的地步.我认为投资者仍可以做短线交易..."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。