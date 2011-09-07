〔美国数据〕9月2日当周购房抵押贷款申请下降,但贷款利率下降--MBA

路透纽约9月7日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国购房抵押贷款申请连续第三周下降,但抵押贷款利率降至或接近纪录低位.

MBA表示,9月2日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI下降4.9%,至601.0.

MBA还称,经季节调整的再融资指数USMGR=ECI下滑6.3%至3,169.4;经季节调整的购房贷款申请指数上升0.2%至159.6.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.23%,低于前一周的4.32%,且是该组织大约22年前左右开始编撰该调查报告以来的第二低利率.

15年期抵押贷款利率平均为3.41%,创纪录新低,低于前一周的3.49%.

"尽管抵押贷款利率处于此水准,但再融资申请量连续第三周下降,且较去年同期下降逾35%,"MBA高管Mike Fratantoni在声明中称.

"购房贷款申请量依然相对持平于异常低位,且接近1996年所见低位,"他称.(完)

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