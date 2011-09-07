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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 19:53 BJT

〔表格〕9月3日止当周美国连锁店销售较前周下滑0.7%--ICSC/高盛

路透9月7日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周三联合发布的报告显示,9月3日止当周美国连锁店销售较前周下滑0.7%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

9月 3日 516.9 2.7 -0.7

8月27日 520.5 3.0 0.1

8月20日 520.0 3.0 -1.0

8月13日 525.0 3.5 -1.5 (完)

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--编译 侯向明;审校 王洋

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