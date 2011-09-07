〔马来西亚期市〕棕榈油期货反弹,受累于美国大豆生长状况忧虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡9月7日电---马来西亚棕榈油期货周三反弹,因美国大豆作物生长状况恶化,以及豆油供给趋紧,使得交易员押注需求将转向棕榈油.
交易员表示,前一日市场超卖,当时由于市场担忧欧元区债务危机恶化,影响全球经济增长,导致市场下滑.
此外市场认为马来西亚8月棕榈油库存可能连续第二个月下滑,也支撑市场.
一家外国商品经纪商说:"由于美国的天气状况,所有的植物油市场都在上涨.马来西亚和印尼供给充裕,可以补充豆油留下的缺口,哪怕是库存已经有所下降."
指标11月毛棕榈油期货FCPOc3结算价上涨1.9%至3,042马币(林吉特).前一日该合约跌至8月26日以来的低点2,978马币.
成交量为16,182口.
路透分析师王涛表示,棕榈油期货可能在一个交易日内徘徊在3,000马币附近,然後跌至空头目标位2,887马币.
--编译 王洋; 审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。