〔马来西亚期市〕棕榈油期货反弹,受累于美国大豆生长状况忧虑

路透吉隆坡9月7日电---马来西亚棕榈油期货周三反弹,因美国大豆作物生长状况恶化,以及豆油供给趋紧,使得交易员押注需求将转向棕榈油.

交易员表示,前一日市场超卖,当时由于市场担忧欧元区债务危机恶化,影响全球经济增长,导致市场下滑.

此外市场认为马来西亚8月棕榈油库存可能连续第二个月下滑,也支撑市场.

一家外国商品经纪商说:"由于美国的天气状况,所有的植物油市场都在上涨.马来西亚和印尼供给充裕,可以补充豆油留下的缺口,哪怕是库存已经有所下降."

指标11月毛棕榈油期货FCPOc3结算价上涨1.9%至3,042马币(林吉特).前一日该合约跌至8月26日以来的低点2,978马币.

成交量为16,182口.

路透分析师王涛表示,棕榈油期货可能在一个交易日内徘徊在3,000马币附近,然後跌至空头目标位2,887马币.