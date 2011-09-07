〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及三日高位,跨月价差持稳

路透新加坡9月7日电---亚洲石脑油价格周三触及三日高位,实货合约裂解价差连续第五日维持在每吨升水5.00美元的水准.

年度石油大会仍在举行,继续吸引许多买家和卖家参与而离开市场.虽然仍有交易达成,但是在买卖双方私下商谈的基础之上.

本质上来看,供给料相对趋紧,因印度炼厂维修及国内需求强劲,而导致该国石脑油出口减少.

"Reliance可能只出口了一艘(9月)船货,通常为三艘.此举是为了迎合国内需求,"一位交易员说.

该交易员并称,"但我认为这是暂时的,Reliance料将于下月恢复出口三艘船货."

汽油裂解价差处在三日高位,受供给紧张的支撑.市场关注焦点仍在台塑石化身上.

日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨24.50美元,至每吨976.00美元.

10月下半月和11月下半月互换逆价差连续第五天持稳在5.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨5.22美元至每吨升水124.15美元,为8月31日以来触及每吨128.55美元以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF升0.58美元至每桶20.35美元,为三日来最高.

汽油裂解价差上涨0.73美元,至每桶12.82美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 975.50/976.50 951.50 +24.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 106.00/106.10 103.33 +2.72

9月石脑油互换NAF-1M-S 969.75/971.75 947.00 +23.75

10月石脑油互换NAF-2M-S 966.00/968.00 943.00 +24.00

97号现货汽油GL97-SIN 130.95/131.05 129.70 +1.30

95号现货汽油GL95-SIN 128.15/128.25 126.90 +1.30

92号现货汽油GL92-SIN 126.35/126.45 123.10 +3.30

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 20.30/20.40 19.77 +0.58 (完)