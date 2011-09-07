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债券 | 2011年 9月 7日 星期三 21:44 BJT

〔标题新闻〕IMF分别调降2011年和2012年全球经济成长预估至4.0%和4.2%--ANSA

注:ANSA为意大利安莎通讯社(ANSA).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7JU02G]

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