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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 21:49 BJT

〔美国股市〕开高,受欧债危机或将缓解的憧憬提振

路透纽约9月7日电---美国股市周三开盘上涨,因德国宪法法庭驳回旨在阻止德国参与欧元区援助行动的诉讼後,人们对欧债危机或将缓解产生希望.美股此前三天下跌.

道琼工业指数.DJI盘初上涨131.31点,或1.18%,报11,270.61点;标准普尔500指数.SPX涨15.93点,或1.37%,报1,181.17点.Nasdaq指数.IXIC涨37.30点,或1.51%,报2,511.13点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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