〔国际油市〕亚洲燃料油市场连续第二日走坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月7日电---亚洲燃料油市场周三连续第二日走坚,因一直到明年6月的12个合约中的大部分,逆价差都趋陡,即期裂解价差持坚于每桶贴水窄于7.00美元的水平,尽管原油价格上涨.
即将成为即期的10月/11月跨月价差进一步走坚,升至每吨逆价差3.63美元上方,成交量上升,达到逾15万吨.
一位在新加坡的亚洲交易员说:"买兴重回10月/11月,但考虑到基本面,可能会呈区间波动走势,上行空间或许只能到每吨4.00美元左右."
"强劲的买兴也移至10月统一价格,令裂解价差走坚,尽管成交量相对稀少."
随着市场反弹,燃料油的东-西方价差连续第二个交易日走强,上涨约1.00美元/吨,尽管10月合约仍然远低于每吨30.00美元,使得西方至东方的套利窗口保持关闭.
10月裂解价差缩窄0.11美元,每桶较迪拜原油贴水6.47美元.11月裂解价差小升0.03美元,报每桶贴水6.74美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 669.50 669.90 669.70 651.40 18.30 2.81
现货380CST燃料油 FO380-SIN 661.75 662.25 662.00 643.55 18.45 2.87
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 666.00 668.00 667.00 649.00 18.00 2.77
380CST船用燃料油升水 4.25 5.75 5.00 5.4 -0.45
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.50 4.00 3.75 3.50 0.25 7.14
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.00 4.25 4.13 3.35 0.78 23.13 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。