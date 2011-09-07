〔英国经济〕在截至8月的三个月成长放缓至0.2%--NIESR

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦9月7日电---英国国家经济社会研究院(NIESR)周三表示,英国经济在截至8月的三个月中成长放缓至0.2%,且即使这样温和的数据也夸大了经济的实际状况.
"英国经济成长持续疲弱.但即使如此低迷的增速也是因4月产出下降所致,"NIESR在其月度预估中称.
"如果经济疲弱的状况在未来数月持续,货币政策委员会可能将实施新一轮量化宽松政策."
截至7月的三个月中,经济成长加速至0.6%,因拖累第二季成长的部分特殊因素逐步消除.
根据官方公布的数据,英国经济在4-6月成长0.2%,受累于皇家婚礼而新增的假期和日本发生地震和海啸後导致供应链中断.(完)
--编译 母红;审校 李军
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